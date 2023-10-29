Чимаев избежал перелома руки в бою на турнире UFC

Как сообщил ТАСС представитель спортсмена, у бойца порвана связка

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев избежал перелома руки. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена.

Чимаев победил представителя США Камару Усмана решением судей на турнире UFC в Абу-Даби. После этого спортсмен сообщил, что он мог сломать руку в поединке.

"У Хамзата порвана связка, перелома нет. Несколько недель у него будет ограничено движение руки, но операции не будет", - сказал собеседник агентства.

Уроженец Чечни, ныне представляющий ОАЭ, одержал победу раздельным решением судей. Поединок носил претендентский характер, его победитель должен сразиться с действующим чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклэндом.