ЦСКА нанес "Краснодару" первое поражение, "Динамо" победило "Урал". Итоги дня РПЛ

Также в воскресенье "Пари Нижний Новгород" обыграл "Сочи"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Программа 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась в воскресенье тремя матчами. В центральной игре дня московский ЦСКА со счетом 1:0 победил "Краснодар", нанеся лидеру чемпионата первое поражение в текущем сезоне РПЛ. Встреча прошла в Москве на "ВЭБ-Арене".

Единственный гол на 41-й минуте забил нападающий армейцев Федор Чалов. Нападающий продолжает борьбу в гонке лучших бомбардиров лиги, для 25-летнего форварда этот гол стал седьмым в 13 играх. Лидирует колумбийский нападающий петербургского "Зенита" Матео Кассьерра, в активе которого 10 мячей.

Перед началом игры бывшему защитнику ЦСКА Георгию Щенникову вручили серебряную медаль за сезон-2022/23. Щенников является воспитанником ЦСКА, за основную команду защитник выступал с 2009 года. Он стал трехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, четыре раза становился обладателем суперкубка страны. Контракт футболиста с ЦСКА истек 30 июня 2023 года, соглашение не было продлено. Основная команда армейцев получила серебряные медали в июле перед товарищеским матчем с московским "Динамо".

Футболисты ЦСКА вышли на игру в специальный футболках с цитатами в поддержку полузащитника Максима Мухина. 22 октября пресс-служба армейского клуба сообщила, что игроку диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Мухин получил травму в гостевом матче 12-го тура премьер-лиги против казанского "Рубина" (0:0). Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после игры с "Краснодаром" сообщил журналистам, что Мухину пока не выдали визу для перелета в Германию для проведения операции.

"Краснодар" до матча с ЦСКА одержал восемь побед в чемпионате и четыре раза сыграл вничью. До этого в последний раз "Краснодар" проиграл в чемпионате России 24 апреля, тогда команда на выезде уступила московскому "Спартаку" (3:4). В РПЛ не осталось команд, которые не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне.

"Всегда выигрывать невозможно"

Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич считает, что команда не заслужила поражения в матче с ЦСКА. "Когда мы начали этот сезон, никто нас не просил быть на первых местах, но наши игроки и мы верили, работали, поэтому мы на этой позиции, - сказал Ивич журналистам. - Конечно, мы потеряли пять очков в двух последних встречах, это такой период сейчас. Я думаю, что мы не заслуживали поражения сегодня, но это футбол, нельзя выигрывать всегда".

Его коллега из ЦСКА Федотов поблагодарил футболистов за победу над "Краснодаром". "В этой нашей серии не хватало побед, она сегодня пришла, огромная благодарность ребятам, что они не закачались, с лидером чемпионата показала достойный футбол. Нельзя останавливаться на достигнутом, - сказал он журналистам. - Достаточно уверенный первый тайм, немного не хватало разумных действий в завершающей стадии, один момент реализовали. В начале второго тайма создали хорошую компактность, очень хорошо оборонялись, использовали пространство в атаках, должны были увеличивать счет, но нужно отдать должное вратарю "Краснодара" [Матвею Сафонову]. Потом соперник приложил максимум усилий для того, чтобы уйти от поражения, где-то нам повезло. В своих действиях не хватало хладнокровного паса, когда мы выходили три в два, чтобы увеличить преимущество".

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков считает, что после победы над "Краснодаром" команда продолжает борьбу за чемпионство. "Я думаю, что всем понравилась игра, было интересно, старались от себя играть, - сказал он журналистам. - Наш секрет в командной игре. Конечно, есть ощущение, что ЦСКА в гонке за чемпионство. Если бы результат был неудовлетворительным, тяжело было бы говорить об этом, но мы всегда в гонке, всегда стараемся побеждать".

Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов, который с 2018 по 2022 год выступал за ЦСКА, считает, что чемпионат будет интересным. "Каждая команда теряет очки, - сказал он "Спорт-Экспрессу". - Думаю, чемпионат будет интересным. Тем интереснее для болельщиков. Мы на первом месте. Поэтому мы мыслим позитивно и идем от игры к игре. Все в наших руках".

ЦСКА прервал серию из трех матчей без побед (две ничьи в РПЛ, одно поражение - в Фонбет - Кубке России). Московская команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 13 матчах. "Краснодар" с 28 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. В следующем туре ЦСКА на своем поле сыграет с "Пари Нижний Новгород" 5 ноября, "Краснодар" в тот же день дома встретится с самарскими "Крыльями Советов".

"Динамо" победило впервые с сентября

В другом матче дня "Динамо" на своем поле победило екатеринбургский "Урал" со счетом 2:1. В составе хозяев голы забили Константин Тюкавин (42-я минута) и Бителло (61). Тюкавин забил за "Динамо" впервые с 6 августа 2023 года, тогда он дважды отличился в матче против "Зенита" в игре РПЛ. У проигравших забил Илья Ишков (90+5). Футболисты "Динамо" провели матч в специальной черной форме, посвященной пятикратному чемпиону СССР и трехкратному обладателю Кубка СССР в составе бело-голубых Льву Яшину, 22 октября отмечалось 94-летие со дня рождения вратаря. Перед началом матча команды почтили минутой молчания память матери футболиста "Урала" Игоря Дмитриева - серебряного призера чемпионата Европы в помещении 1998 года в беге на 60 м с барьерами Светланы Лауховой, которая скончалась 28 октября в возрасте 50 лет.

Главный тренер "Динамо" Марцел Личка отметил, что команда не должна была проигрывать в матче, посвященном Яшину. "Уверен, что Яшин смотрит сверху на нас и старается нам помогать, - сказал Личка журналистам. - Мы перед игрой разговаривали, вспомнили, как проиграли полгода назад "Факелу", когда было 100-летие клуба. Понимали, что такое не надо повторять, мы играли за честь клуба, и после победы было всем приятно".

"Урал" не может победить в девятом матче РПЛ подряд. В последний раз екатеринбургская команда обыграла калининградскую "Балтику" (1:0) 19 августа. "Нам надо выбраться из зоны турбулентности, у нас такие матчи, в которых соперники как создают, так и забивают, - сказал журналистам главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко. - Нам голы залетают в том числе и с рикошета, поэтому надо переломить ситуацию. Мы минут 30 выглядели лучше "Динамо", и все ребята, кто вышел, усилили игру. Злость накапливается, мы действуем лучше, но результата нет. Иногда бывает очень-очень белая полоса и очень-очень черная".

"Динамо" одержало победу в РПЛ впервые с 3 сентября, когда бело-голубые на выезде со счетом 2:1 обыграли "Ростов". До матча с "Уралом" команда четырежды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Бело-голубые с 21 очком занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Урал" с 16 очками располагается на десятой позиции. В следующем туре "Динамо" на выезде сыграет с "Сочи" 6 ноября, "Урал" в тот же день на своем поле примет казанский "Рубин".

Также в воскресенье "Пари Нижний Новгород" дома победил "Сочи" со счетом 1:0. Единственный мяч на 39-й минуте забил Николай Калинский. "Пари НН" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 13 матчах. "Сочи" с 9 очками располагается на последней, 16-й позиции.

Программа 13-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день "Рубин" дома победил "Балтику" со счетом 1:0. 28 октября "Спартак" на выезде уступил "Факелу" (0:2), "Зенит" на своем поле обыграл "Ахмат" (2:1), "Ростов" дома оказался сильнее "Локомотива" (1:0), "Оренбург" на выезде сыграл вничью с "Крыльями Советов" (1:1).