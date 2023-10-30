Российская команда Team Spirit во второй раз победила в The International по игре Dota 2

Команда за победу на турнире получит $1,4 млн

ТАСС, 30 октября. Российская киберспортивная команда Team Spirit стала победителем чемпионата мира по дисциплине Dota 2 - The International 2023. Соревнования с призовым фондом $3,1 млн завершились в Сиэтле (США, штат Вашингтон).

В гранд-финале Team Spirit победила европейский коллектив Gladiators со счетом 3:0. Российская команда за победу на турнире получит $1,4 млн, их оппоненты по финальной серии - $370 тыс.

Российская команда BB Team разделила 5-е и 6-е места, заработав $102 тыс., Virtus Pro стали 8-ми ($78 тыс.), 9Pandas - 12-ми ($62 тыс.).

В составе Team Spirit выступают россияне Ярослав Найденов (Miposhka), Магомед Халилов (Collapse), Денис Сигитов (Larl) и украинцы Илья Мулярчук (Yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira). Российская команда во второй раз стала победителем The International, ранее это удавалось только европейской команде OG. Общая сумма заработанных призовых Team Spirit теперь составляет более $27 млн.

The International проводится с 2011 года. В 2023 году призовой фонд турнира стал наименьшим с 2013 года, это связано с решением разработчика игры Valve изменить систему пополнения призовых, которая основана на пожертвованиях болельщиков.