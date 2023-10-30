Форвард "Вашингтона" Овечкин сделал две передачи в матче НХЛ против "Сан-Хосе"

Встреча завершилась со счетом 3:1

ТАСС, 30 октября. "Вашингтон" обыграл "Сан-Хосе" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Дилан Строум (43-я минута), Том Уилсон (56), Евгений Кузнецов (60), у проигравших отличился Люк Кунин (12).

Кузнецов забил первый гол в сезоне, в его активе также четыре результативные передачи в восьми матчах сезона. Его одноклубник Александр Овечкин отметился в игре двумя точными пасами. Капитан столичного клуба набирает очки в шестой игре подряд.

"Вашингтон" одержал третью победу подряд и занимает шестое место в Столичном дивизионе, в восьми матчах набрав девять очков. "Сан-Хосе" идет последним в Тихоокеанском дивизионе и во всей лиге, после девяти матчей набрав одно очко. В следующем матче "Вашингтон" 3 ноября примет "Нью-Йорк Айлендерс", "Сан-Хосе" в этот же день встретится дома с "Ванкувером".

Хоккеисты "Баффало" дома обыграли "Колорадо" со счетом 4:0, нанеся сопернику второе поражение подряд. Финский вратарь хозяев Укко-Пекка Луукконен сыграл первый "сухой" матч в НХЛ, голкипер "Колорадо" Александр Георгиев отразил 25 бросков из 28. Хоккеисты "Нью-Джерси" одержали домашнюю победу над "Миннесотой" со счетом 4:3. Форвард гостей Кирилл Капризов не может набрать очки в третьем матче подряд.

"Эдмонтон" дома обыграл "Калгари" со счетом 5:2. Игра прошла на открытом воздухе в рамках "Классики наследия" на "Арене Содружества" в присутствии 55 411 зрителей.