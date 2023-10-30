Хоккеист Любушкин готов играть с защитой на шее во избежание несчастных случаев

В воскресенье нападающий Адам Джонсон умер в больнице после того, как получил порез шеи в игровом эпизоде во время матча высшего дивизиона чемпионата Великобритании

МОСКВА, 30 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм" Илья Любушкин готов при необходимости играть с защитой на шее во избежание несчастных случаев. Об этом он рассказал ТАСС.

"Это ужасно трагическая ситуация, мои соболезнования семье и близким парня, - сказал Любушкин. - Очень жалко, что такое произошло. Видел этот момент, и тяжело сказать, что можно было сделать".

В воскресенье нападающий Адам Джонсон умер в больнице после того, как получил порез шеи в игровом эпизоде во время матча между командами высшего дивизиона чемпионата Великобритании "Ноттингем" и "Шеффилд".

В 1989 году вратарю "Баффало" Клинту Маларчуку в матче против "Сент-Луиса" коньком порезали шею. Голкипер сумел выжить, несмотря на потерю около двух литров крови, поскольку тренер по физподготовке его команды Джим Пиццутелли пережал вену, остановив кровотечение. После подобного случая НХЛ обязала вратарей играть с защитой шеи.

"Знаю, что в детском хоккее обязательно нужно носить защиту на шее. Помню, что тоже это носил, и не скажу, что это причиняло какой-то дискомфорт, к этому привыкаешь. Поэтому если скажут надо, значит надо", - отметил Любушкин.