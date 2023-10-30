Шесть клубов фигурного катания из РФ выступили на первом турнире Global Skating Academy

В общей сложности в турнире приняли участие 140 фигуристов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Шесть клубов из Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока приняли участие в первом турнире Global Skating Academy, который завершился в воскресенье в Ташкенте. Об этом ТАСС рассказали в оргкомитете соревнований.

В общей сложности в соревнованиях приняли участие 140 фигуристов из 21 клуба России, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Киргизии и ОАЭ в разных возрастных группах. Самая младшая участница соревнований родилась в 2018 году, самая старшая - в 2005-м.

"Медали в младших разрядах получили дети из всех стран-участниц, - рассказал ТАСС один из основателей проекта GSA Александр Лакерник. - Это дает детям мотивацию продолжать занятия фигурным катанием, они видят реальный результат своей работы. Мы с особым вниманием отнеслись к моменту соответствия наших стартов всем международным стандартам и требованиям, поскольку для нас это первые соревнования. Это сейчас особенно важно для того, чтобы GSA двигался в верном направлении".

"В наших соревнования смогли принять участие все желающие клубы, - отметил Лакерник. - Для Ташкента это был первый подобный крупный старт по фигурному катанию. Победители и призеры соревнований показали достаточно высокий уровень катания. Особенно приятно получать положительные комментарии от участников и их родителей. Нам действительно удалось устроить настоящий праздник спорта. В этом направлении мы будем стараться развиваться и дальше. Уже полным ходом идет подготовка к турниру в Анкаре, который состоится через 2 недели".