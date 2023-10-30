Любушкин надеется, что Минтюков со временем станет одним из ведущих защитников НХЛ

Павел Минтюков играет в очень зрелый хоккей, отметил Илья Любушкин

МОСКВА, 30 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Павел Минтюков из "Анахайма" со временем может стать одним из ведущих защитников Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал его одноклубник Илья Любушкин.

"Думаю, потенциал у него огромный. Он играет уже в очень зрелый хоккей, и по нему не скажешь, что он только пришел в лигу и ему всего лишь 19 лет, - сказал Любушкин. - Это достаточно зрелый и мастеровитый игрок, который не тушуется и не стесняется ничего на льду. Я надеюсь, что Павел продолжит в том же духе и станет топовым защитником в НХЛ".

"Думаю, после драфта он был еще достаточно молодой, и организация решила дать ему еще сезон поиграть в Хоккейной лиге Онтарио. С этого года он физически более окреп, клуб на него рассчитывает и взял его как надежного, крепкого игрока", - сказал Любушкин.

В матчах НХЛ Любушкин и Минтюков действуют на льду в одной паре. "Что касается того, почему его поставили ко мне, то это видение тренерского штаба. Возможно, это потому, что мы говорим на одном и том же языке, и мне проще ему что-то подсказать, объяснить. Плюс мы сыграли пару матчей в предсезонке, и, думаю, у нас достаточно хорошо получилось. Поэтому они решили ничего не менять, и мы начали сезон вместе. Павел - двустороннний игрок, он очень хорошо играет как в зоне обороны, так и в зоне атаки. Мы друг друга страхуем, и это взаимосвязано", - подчеркнул он.

Минтюков является воспитанником московского "Динамо", в 2020 году уехал в Канаду, где четыре года провел в юниорской Хоккейной лиге Онтарио. В 2022 году он был выбран "Анахаймом" в первом раунде драфта НХЛ под 10-м номером. В восьми матчах текущего сезона он набрал 4 очка (1+3) по системе "гол+пас".