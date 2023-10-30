Роднина считает, что политики в спорте стало больше, чем в других сферах

В России много внутренних соревнований, спортсмены будут дальше развиваться, отметила трехкратная олимпийская чемпионка

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Отстранение российских спортсменов от международных соревнований говорит о том, что политики в спорте стало больше, чем в других сферах. Такое мнение ТАСС высказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.

"Спорт - это мирное действие, хотя политики в нем стало сейчас больше, чем в других сферах, - сказала Роднина. - Сейчас наши спортсмены практически нигде не участвуют на международных соревнованиях. Но наше отстранение основывается исключительно на политических причинах, так как наши спортсмены не нарушали никаких правил. Сейчас у нас в стране много своих соревнований, так что мы дальше будем жить и развиваться".

8 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 28 марта нынешнего года исполком МОК выступил с предложением допускать российских и белорусских спортсменов до участия в турнирах в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.