Товарищеский матч футбольного клуба "Динамо" с 2Drots пройдет 18 ноября на "ВТБ-Арене"

Ранее команда 2Drots стала победителем Московского кубка селебрити

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" 18 ноября проведет товарищеский матч с медийной командой 2Drots. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

"Дата уже известна, мы сыграем с 2Drots 18 ноября в 17:30 мск на "ВТБ-Арене", - сказал Пивоваров. - У нас это было предусмотрено по нашему проекту с МКС. Мы планировали сыграть матч с победителем турнира, мы его проводили. Будем играть в рамках нашей концепции, работы с аудиторией".

2Drots стала победителем Betboom - Московского кубка селебрити (МКС), обыграв в финале турнира "Броук Бойз" (2:1).

Окно с 13 по 21 ноября выделено для матчей сборных, в этот период не будут проходить игры Мир - Российской премьер-лиги и "плей-офф пути РПЛ" Фонбет - Кубка России.