Тарпищев считает, что Медведев должен был выигрывать первый сет в финале турнира в Вене

Россиянин в воскресенье в трех сетах проиграл итальянцу Яннику Синнеру

МОСКВА, 30 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев победил бы итальянца Янника Синнера в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене в случае успеха в первом сете. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"В первом сете Медведев лучше подавал, а Синнер лучше играл вторую подачу, на ней и были проблемы Дани. В целом первый сет он должен был выигрывать, но не сложилось. Дальше начались проблемы, выиграл бы - довел матч до победы, - сказал Тарпищев. - А потом соперник перехватил инициативу, сыграла степень усталости Медведева и удача. По качеству игры он абсолютно нормально провел матч, претензий бы к Дане я не предъявлял".

В воскресенье Медведев проиграл Синнеру со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 3:6.

Турнир в Вене относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований в 2023 году превышал €2,4 млн. Медведев выиграл турнир 2022 года, из россиян его победителем также становился Андрей Рублев (2020).