Защитник "Анахайма" Любушкин впечатлен игрой второго номера драфта НХЛ Карлссона

В четырех матчах сезона шведский нападающий набрал три очка

МОСКВА, 30 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игра шведского нападающего "Анахайма" Лео Карлссона, выбранного в этом году под вторым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ), показывает, насколько он талантлив. Такое мнение ТАСС высказал защитник "Анахайма" Илья Любушкин.

"Очень впечатлен его игрой, очень талантливый парень. У него достаточно большие габариты, очень быстрый, хорошие руки, хорошее игровое мышление. Очень помогает нашей команде", - сказал Любушкин.

18-летний Карлссон в четырех матчах регулярного сезона набрал 3 очка (2+1) по системе "гол+пас".

"Анахайм" одержал три победы подряд и занимает четвертое место в Тихоокеанском дивизионе, в восьми матчах набрав восемь очков. В следующем матче калифорнийская команда на выезде сыграет с "Питтсбургом".

"Ощущения от побед хорошие, потому что выигрывать всегда приятно, обычно всегда хорошее настроение после успеха, хорошие эмоции в раздевалке. Надо продолжать в том же духе. С "Филадельфией" (7:4) мы реализовывали свои моменты, плюс у нас хорошо сыграл вратарь", - сказал Любушкин.