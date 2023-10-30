Бразильский футболист "Динамо" Бителло счастлив впервые увидеть снег

Полузащитник рассказал, что во время тренировки поиграл в снежки с мексиканским полузащитником Луисом Чавесом

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Бразильский полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Бителло счастлив впервые увидеть снег. Об этом он рассказал ТАСС.

"Очень холодно, но и очень хорошо, - сказал Бителло. - Я очень счастлив увидеть впервые снег. Два дня назад перед тренировкой впервые увидел, поиграли немного в снежки с Луисом Чавесом. Поделился этим с семьей, все время отсылаю фотографии".

14 сентября "Динамо" объявило о переходе Бителло из "Гремио". Срок соглашения с игроком рассчитан до 2028 года.

Бителло 21 год. В текущем сезоне он провел за "Динамо" 8 матчей в различных турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.