Бестемьянова считает, что фигуристке Хромых не надо уделять много внимания

На этапе Гран-при России в Красноярске спортсменка заняла пятое место

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Фигуристка Майя Хромых пока не набрала оптимальную форму и не показывает чего-то выдающегося, поэтому ей пока не стоит уделять много внимания. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

"Мне непонятно, почему так много говорят о Хромых, - сказала Бестемьянова. - Она пока не в форме и на этапе не показала чего-то выдающегося. Я надеюсь, что она еще сможет набрать форму и показать, на что способна, но пока, мне кажется, что не стоит уделять много внимания девочке, занявшей пятое место".

На этапе Гран-при России в Красноярске Хромых заняла пятое место, набрав 193,22 балла по итогам двух программ.

Хромых 17 лет, она является призером этапов международной серии Гран-при. Предыдущий сезон фигуристка пропустила из-за травмы руки.