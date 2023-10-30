Любушкин назвал главные качества тренера клуба НХЛ "Анахайм" Кронина

Защитник отметил, что тренер является справедливым, честным и жестким человеком

МОСКВА, 30 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм" Грег Кронин обычно говорит правду в лицо игроку, если недоволен его действиями. Об этом ТАСС рассказал защитник команды Илья Любушкин.

60-летний специалист дебютировал в НХЛ в качестве главного тренера в нынешнем сезоне. Ранее он работал ассистентом главного тренера в "Нью-Йорк Айлендерс" и "Торонто", а также в тренерском штабе сборной США на чемпионатах мира в 1997, 1999, 2011 и 2012 годах. В мае "Спорт-Экспресс" писал, что "Авангард" рассматривал Кронина в качестве кандидата на пост главного тренера команды.

"Очень нравится работать под руководством этого человека. У меня сложилось мнение, что он справедливый, честный и жесткий, - сказал Любушкин. - Может легко указать на твои ошибки, поругать, если ты сыграл плохо. Я вижу по нему, что он привык говорить правду".

В "Анахайм" в межсезонье перешел чешский защитник Радко Гудас, который в предыдущем сезоне с "Флоридой" дошел до финала Кубка Стэнли. "У человека колоссальный опыт, ему есть что подсказать другим, и это реально хорошие советы, к которым стоит прислушаться. Очень жесткий, надежный защитник. Говорит банально простые советы: на счет того, если мы ведем в счете, нужно где-то сыграть попроще и он подсказывает молодым ребятам правильные вещи", - отметил Любушкин.

Сезон-2022/23 россиянин провел в "Баффало". "Не скажу, что поиски нового клуба прошли особо быстро. Там сначала был драфт, потом открылся рынок свободных агентов, поэтому все немного затянулось. Но я рад, что это решилось до начала сезона, и я попал в новую команду до начала тренировочного лагеря", - подчеркнул защитник.

"По сравнению с "Баффало" совершенно разные системы, разное видение хоккея. Мы играем, что называется, в оба конца - в атаке и обороне. Здесь более требовательный, жесткий хоккей", - отметил он.