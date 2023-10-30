Личка рассказал об эмоциональном общении с футболистами "Динамо" в раздевалке

Тренер отметил, что может повысить голос в перерыве игры, чтобы команда взбодрилась

ТАСС, 30 октября. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Марцел Личка иногда переходит на крик, чтобы взбодрить команду в перерывах матчей. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Первый тайм с "Факелом" мне не понравился - мы выходили слишком спокойными (матч прошел 15 октября и завершился поражением "Динамо" со счетом 1:2 - прим. ТАСС), - скзаал Личка. - Во втором тайме стало лучше, начали стараться, бегать. Но в футбол играешь не 45 минут, а 90. Например, с "Локомотивом" сыграли неплохо. После матча могу озвучить свое видение команде, покажу моменты, которые нравятся. После игры уже поздно кричать, в перерыве - можно, чтобы команда взбодрилась. Такое уже было, но бутылкой еще ни в кого не попал".

Ранее нападающий "Динамо" Федор Смолов отмечал эмоциональность Лички. По словам нападающего, иногда тренер мог кинуть бутылкой с водой.

"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, набрав 21 очко в 13 матчах. В следующем туре бело-голубые 6 ноября на выезде сыграют с "Сочи".