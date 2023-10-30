В Москве прошло прощание с олимпийским чемпионом по биатлону Виктором Маматовым

Виктор Маматов умер 27 октября в возрасте 86 лет

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом по биатлону Виктором Маматовым прошла на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На церемонии, в частности, присутствовали президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, глава Союза биатлонистов Виктор Майгуров, олимпийские чемпионы по биатлону Ольга Зайцева и Светлана Ишмуратова.

"Мы сегодня скорбим в связи с уходом из жизни наставника, тренера, замечательного человека, - сказал Майгуров. - До последней минуты своей жизни он интересовался тем, что происходит у нас в спорте, в федерации. Он был в трезвой памяти и давал всегда советы. Мы все будем помнить его стержень, несгибаемую волю, иностранные друзья просили передать, что они помнят и любят его. Светлая память".

"Сегодня олимпийское движение понесло очередную утрату, - сказал Поздняков. - Великий человек, гражданин, спортивный функционер. Как человек, родившийся в Новосибирске, Виктор Федорович был ориентиром для нас, и любой спортсмен в любом виде спорта старался быть на него похожим. Уверен, многие поколения наших соотечественников воспитывались на его примере. Человек никогда не был равнодушен к происходящему".

Маматов умер 27 октября в возрасте 86 лет. Он был руководителем спортивной делегации сборной СССР на Олимпиаде в Калгари (1988), Объединенной команды на Играх в Альбервилле (1992), сборной России на Олимпиадах в Нагано (1998) и Солт-Лейк-Сити (2002). Он был президентом Федерации биатлона СССР (1989-1992), почетным вице-президентом Союза биатлонистов России.

В период спортивной карьеры Маматов дважды становился олимпийским чемпионом, также в его активе четыре золотые медали чемпионатов мира. На Олимпийских играх 1984 года в Сараеве Маматов был тренером сборной СССР. Также он являлся заслуженным тренером СССР и почетным мастером спорта СССР, был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством", Дружбы народов, дважды - орденом Трудового Красного Знамени.