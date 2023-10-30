В Египетской футбольной ассоциации заявили о желании провести матч со сборной России

Генеральный секретарь египетской организации отметил, что вопрос товарищеского матча не обсуждался с РФС

ТАСС, 30 октября. Руководство Египетской футбольной ассоциации заинтересовано в проведении товарищеского матча между национальной командой и сборной России в будущем. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар.

"Конечно, мы бы хотели провести еще один товарищеский матч со сборной России. Это возможно в будущем, но пока мы не обсуждали это с коллегами из Российского футбольного союза", - сказал Эль-Аттар.

Российские футболисты 7 и 11 сентября провели два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.