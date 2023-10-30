ФИФА отстранила бывшего президента федерации футбола Испании на три года

ТАСС, 30 октября. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отстранил бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса от футбольной деятельности на три года. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.
"Дисциплинарный комитет ФИФА отстранил Луиса Рубиалеса, бывшего президента Испанской футбольной ассоциации, от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях на три года, установив, что он нарушил статью 13 Дисциплинарного кодекса ФИФА. Это дело относится к событиям, произошедшим во время финала чемпионата мира по футболу среди женщин в августе 2023 года", - говорится в заявлении.
20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел медаль на Дженнифер Эрмосо и поцеловал футболистку в губы. 26 августа дисциплинарный комитет ФИФА принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF. 10 сентября Рубиалес сообщил, что подал заявление об отставке с поста президента испанской организации.