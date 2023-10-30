Мэджик Джонсон стал четвертым спортсменом, чье достояние достигло $1 млрд

Ранее журнал Forbes включил в список спортсменов, чье состояние превысило $1 млрд, Майкла Джордана, Леброна Джеймса и Тайгера Вудса

ТАСС, 30 октября. Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Мэджик Джонсон стал четвертым спортсменом, чье состояние достигло $1 млрд. Об этом сообщает журнал Forbes.

По информации Forbes, собственный капитал Джонсона составляет $1,2 млрд. Бывший баскетболист владеет долями в трех клубах Лос-Анджелеса: "Лос-Анджелес Спаркс" (Женская национальная баскетбольная ассоциация), "Лос-Анджелес Доджерс" (Главная лига бейсбола) и "Лос-Анджелес" (Главная футбольная лига). Также американец является владельцем миноритарного пакета акций команды Национальной футбольной лиги "Вашингтон Коммандерс". Ранее Forbes включил в список спортсменов, чье состояние достигло или превысило $1 млрд американских баскетболистов Майкла Джордана и Леброна Джеймса, а также американского гольфиста Тайгера Вудса.

Джонсону 64 года, на протяжении игровой карьеры (1979-1991, 1996) в НБА он выступал на позиции разыгрывающего защитника за "Лос-Анджелес Лейкерс". В составе команды он пять раз стал чемпионом НБА (1980, 1982, 1985, 1987, 1988). В составе сборной США в 1992 году он стал победителем Олимпийских игр в Барселоне. В 2002 году Джонсона включили в Зал славы баскетбола.