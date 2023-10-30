Президент "Урала" заявил о полном доверии к главному тренеру команды Гончаренко

Екатеринбургский клуб после 13 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России

ТАСС, 30 октября. Руководство екатеринбургского футбольного клуба "Урал" полностью доверяет главному тренеру команды Виктору Гончаренко и будет стараться сохранить его на посту. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал президент "Урала" Григорий Иванов.

29 октября "Урал" на выезде со счетом 1:2 уступил московскому "Динамо" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда не может победить в РПЛ с 19 августа, тогда "Урал" на выезде обыграл калининградскую "Балтику" (1:0), после этого команда потерпела пять поражений и трижды сыграла вничью.

"Виктор Михайлович [Гончаренко] - один из сильнейших тренеров в стране. У него полное взаимопонимание с руководством, с командой, со всеми. Мало кто так работает - чуть ли не 24 часа занимается футболом. У нас нет даже никакой мысли, что Гончаренко по нашей инициативе покинет команду, мы будем стараться его удержать", - сказал Иванов.

"Мы его ценим и уважаем, видим его работу, думаю, он преодолеет все сложности. Конечно, хотелось бы выигрывать - мы выходим из кризиса, который случился несколько игр назад. И вчерашний матч с "Динамо" это показал, мы играли неплохо. К Гончаренко полнейшее доверие", - добавил Иванов.

После 13 туров "Урал" занимает 10-е место в РПЛ с 16 очками. В следующем туре команда 6 ноября примет казанский "Рубин".