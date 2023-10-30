Бородавко рассказал о тренировках лыжников сборной России в Югре

Представители сборной России готовятся к текущим стартами и уже пережили ситуацию с отсутствием международных турниров, отметил тренер

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 октября. /ТАСС/. Российские лыжники проводят объемные тренировки в Ханты-Мансийске. Об этом ТАСС рассказал тренер национальной сборной Юрий Бородавко.

"Сейчас в сборной России по лыжным гонкам обычный настрой, обычное рабочее настроение, обстановка, - сказал Бородавко. - В Ханты-Мансийске у нас первый снег, адаптация к снежным условиям. Все тренируются, сейчас у них достаточно большие тренировки, объемные. Все спортсмены готовятся. В Югре условия нам создают приемлемые. Поэтому все идет по плану".

Тренер добавил, что представители сборной России готовятся к текущим стартами и уже пережили ситуацию отсутствия международных турниров. "Мы уже это перешагнули, живем своей жизнью и уже готовимся к тем стартам, которые намечены по календарю", - ответил Бородавко на вопрос о том, как в сборной России ощущают отсутствие в предстоящем сезоне международных стартов.

Планируется, что в Ханты-Мансийске представители сборной России по лыжным гонкам пробудут до 12 ноября. Здесь они проведут тренировочные сборы на снегу, а также примут участие в контрольных стартах "Югория. Первый снег". После этого планируется, что они отправятся готовиться к первому этапу кубка страны в Вершину Теи в Республике Хакасии.

Исполком Международного олимпийского комитета 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

25 октября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила отстранение российских спортсменов на сезон-2023/24.