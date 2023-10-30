Бородавко рассказал о восстановлении лыжника Большунова после травмы

Трехкратный олимпийский чемпион в августе потянул спину

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 октября. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов восстанавливается после травмы, ожидается, что в скором времени он приступит к более жестким тренировкам. Об этом ТАСС сообщил тренер национальной сборной Юрий Бородавко.

"Большунов постепенно восстанавливается после травмы, тренируется по мере возможностей его организма. Надеемся, что в скором времени он сможет приступить к более жестким тренировкам", - сказал Бородавко.

В августе Бородавко сообщал, что на тренировочном сборе в белорусских Раубичах Большунов потянул спину.

Сейчас лыжники национальной команды тренируются в Югре. Планируется, что в Ханты-Мансийске представители сборной России по лыжным гонкам пробудут до 12 ноября. Здесь они проведут тренировочные сборы на снегу, а также примут участие в контрольных стартах "Югория. Первый снег". После этого они отправятся готовиться к первому этапу Кубка страны в Вершину Теи в Республике Хакасии.