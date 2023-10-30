СМИ: обладателем "Золотого мяча" станет Лионель Месси

Церемония вручения награды пройдет в понедельник в Париже

ТАСС, 30 октября. Аргентинский нападающий Лионель Месси станет обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту сезона-2022/23 по версии журнала France Football. Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Сегодня вечером Месси станет обладателем "Золотого мяча" в восьмой раз, как и ожидалось. К этому все готово", - написал Романо.

Торжественная церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 30 октября в Париже в театре "Шатле" и начнется в 21:00 мск. Помимо Месси, на награду претендуют Эрлинг Холанд, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Хулиан Альварес, Родри (все - "Манчестер Сити"), Джуд Беллингем, Винисиус, Лука Модрич (все - "Реал"), Джамал Мусиала, Гарри Кейн, Ким Мин Джэ (все - "Бавария"), Николо Барелла, Лаутаро Мартинес (оба - "Интер"), Илкай Гюндоган, Роберт Левандовский (оба - "Барселона"), Букайо Сака, Мартин Эдегор (оба - "Арсенал"), Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен (оба - "Наполи"), Килиан Мбаппе, Рандаль Коло-Муани (оба - ПСЖ), Карим Бензема ("Аль-Иттихад"), Яссин Буну ("Аль-Хиляль"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Андре Онана ("Манчестер Юнайтед") и Мохамед Салах ("Ливерпуль").

Месси является рекордсменом по победам в премии, на его счету семь наград. В последний раз он признавался лучшим игроком мира по версии французского издания в 2021 году. С августа 2023 года аргентинец выступает за американский "Интер Майами". В прошлом сезоне он играл за "Пари Сен-Жермен", с которым стал чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны. В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира в Катаре и был признан самым ценным игроком турнира.

"Золотой мяч" был учрежден главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского "Блэкпула" Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты.

Первоначально на "Золотой мяч" могли претендовать только европейские футболисты, с 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться футболистам любой национальности, единственное условие - игрок должен выступать за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой футболист. С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), с 2016 года вручаются две награды - по версии издания и по версии ФИФА, награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручалась также с 1991 по 2009 год. В 2020 году вручение премии "Золотой мяч" впервые в истории было отменено, причиной данного решения стала пандемия коронавируса.