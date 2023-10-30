Министр спорта РФ посетил Пекин с рабочим визитом

Министр спорта РФ Олег Матыцин пригласил делегацию Китая принять участие в "Играх будущего", Играх стран БРИКС и Играх дружбы в 2024 году

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин совершил рабочую поездку в Пекин, где провел ряд деловых встреч. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

В рамках визита министр провел встречу с руководителем Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китая Гао Чжиданем. Главы спортивных ведомств обсудили вопросы дальнейшего усиления сотрудничества между Россией и Китаем в сфере развития спорта.

"План Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта позволил расширить и укрепить наше взаимодействие по развитию спорта в России и Китае. В рамках реализации плана 17 ноября в Гуйяне состоится товарищеская игра между молодежными командами петербургского "Зенита" и "Гуйчжоу Юнайтед". Помимо организации совместных матчей, "Зенит" также выступает с предложением обучения китайских тренеров и футболистов. Официально перекрестные годы завершатся в конце 2023 года, но наша совместная работа продолжится. Под стратегическим руководством Владимира Путина и Си Цзиньпина российско-китайские спортивные отношения продолжают сохранять здоровую и стабильную динамику развития", - заявил Матыцин.

Также Матыцин провел встречу с руководством Федерации студенческого спорта Китая. "Россия и Китай вместе выстраивают отношения стратегического взаимовыгодного партнерства в сфере спорта как на двусторонней основе, так и на многосторонней на различных площадках, включая ЮНЕСКО и Международную федерацию университетского спорта, доказательством тому служит совместная работа, проводимая в рамках Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта. Российский план основных мероприятий Годов включает порядка 450 мероприятий в сфере спорта высших достижений, массового, детско-юношеского, адаптивного, студенческого спорта, спортивной науки, корпоративного спорта и культурно-просветительской деятельности. Отмечу, что почти половина из всех активностей направлена на студенческий спорт", - подчеркнул министр.

Матыцин пригласил делегацию Китая принять участие в "Играх будущего", Играх стран БРИКС и Играх дружбы в 2024 году. Гао Чжидань подтвердил участие Китая в соревнованиях.

17 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022 и 2023 годах. В рамках этих мероприятий с 14 по 20 декабря в Чанчуне прошли третьи зимние Российско-китайские игры, а с 21 по 27 мая в Чунцине состоялись девятые летние Российско-китайские игры. Также команды и сборные России и Китая провели ряд товарищеских встреч в различных видах спорта.