Россияне завоевали 18 медалей на Всемирных играх боевых искусств

Соревнования прошли в Саудовской Аравии

ТАСС, 30 октября. Российские спортсмены завоевали 11 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали на Всемирных играх боевых искусств. Соревнования завершились в Эр-Рияде.

Россияне выступали на турнире под нейтральным флагом и заняли четвертое место в медальном зачете. Победителем соревнований стала сборная Украины, второе место заняла команда Саудовской Аравии, третьими стали спортсмены из Казахстана. По общему количеству медалей российские спортсмены стали седьмыми.

На Играх разыгрывались медали в айкидо, армрестлинге, боксе, фехтовании, джиу-джитсу, дзюдо, карате, кендо, кикбоксинге, тайском боксе, самбо, савате, сумо, тхэквондо, борьбе (грэпплинг, панкратион и борьба на поясах) и ушу.

Всемирные игры боевых искусств проводились в третий раз. В 2011 году они прошли в Пекине, в 2013-м их принимал Санкт-Петербург. Оба раза российская сборная становилась победителем медального зачета.