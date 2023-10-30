Гендиректор "Лады" заявил, что лидерство клуба в КХЛ не является случайностью

Тольяттинская команда 30 октября вышла на первое место в КХЛ

МОСКВА, 30 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лидерство тольяттинской "Лады" в общей таблице чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не является случайностью. Такое мнение ТАСС высказал гендиректор клуба Александр Чеботарев.

"Лада" в понедельник обыграла "Адмирал" со счетом 3:1, команда набрала в 27 матчах 35 очков и опередила московский "Спартак", который лидировал в КХЛ с 34 очками после 24 встреч.

"Мы рады этому, это заслуженное наше место. Всех удивляет, почему мы так играем и почему такой результат, но мы работаем, тренеры работают, настраивают ребят. Нельзя сказать, что это случайность, так как можно случайно победить в трех-четырех играх. Мы считаем, что побеждаем заслуженно, ребята выкладываются, у нас травмированных много, потому что много шайб ловим. Все закономерно", - сказал Чеботарев.

"Когда я смотрю тренировки и раскатки, то сердце радуется от того, что есть в составе ребята, которые могут сменить кого-то из основы. У нас нормальная здоровая конкуренция. Думаю, что ближе к закрытию трансферного окна мы сможем кем-то усилиться. У нас селекционеры и спортивный директор поработали над привлечением лимитчиков, так что все нормально и планово", - добавил он.

Гендиректор рассказал об адаптации словацкого защитника "Лады" Мислава Росандича, который в 15 матчах отдал четыре результативные передачи. "Честно говоря, мы немножко от него ждем большего, все понимаем, что у него длительное время не было игровой практики. В коллектив он влился хорошо, игровые кондиции он не набрал. Вчера к нему приехали супруга с ребенком, и я надеюсь, что это его эмоционально подстегнет выйти на хороший уровень", - отметил Чеботарев.

В следующем матче "Лада" 2 ноября примет череповецкую "Северсталь".