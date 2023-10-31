Месси в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча" по версии France Football

Вторым по итогам голосования стал Эрлинг Холанд, третьим - Килиан Мбаппе

ПАРИЖ, 31 октября. /ТАСС/. Аргентинский нападающий американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира сезона-2022/23 по версии французского журнала France Football. Церемония вручения награды прошла в парижском театре "Шатле".

Вторым по итогам голосования стал норвежский нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, третьим - нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.

Месси является рекордсменом по победам в премии, на его счету теперь восемь наград. Ранее аргентинец становился обладателем "Золотого мяча" в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Впервые в истории приз получил футболист, на момент вручения награды выступающий не в европейском клубе. Прошлый сезон Месси провел в "Пари Сен-Жермен", с которым во второй раз стал чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны. В сезоне-2022/23 игрок в 41 матче забил 21 гол и отдал 20 голевых передач. С 2003 по 2021 год Месси выступал за испанскую "Барселону", с которой 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз - Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В декабре 2022 года Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. На турнире в Катаре игрок провел семь матчей, в которых забил семь голов и отдал три голевые передачи. Ранее в составе национальной сборной Месси становился победителем Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Америки 2021 года.

"Золотой мяч" был учрежден бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского "Блэкпула" Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на "Золотой мяч" могли претендовать только европейские футболисты. С 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться игрокам любой национальности, единственное условие - футболист должен выступать за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок.

С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА). С 2016 года вручаются две награды - по версии издания и по версии ФИФА, награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручалась также с 1991 по 2009 год. Обладателем приза в прошлом году стал французский нападающий Карим Бензема.

О рекордах "Золотого мяча" и других номинациях

У ближайшего преследователя Месси португальца Криштиану Роналду пять "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Еще восемь футболистов завоевывали "Золотой мяч" больше одного раза - француз Мишель Платини (1983, 1984, 1985), нидерландцы Йохан Кройф (1971, 1973, 1974) и Марко ван Бастен (1988, 1989, 1992), немцы Франц Беккенбауэр (1972, 1976) и Карл-Хайнц Румменигге (1980, 1981), бразилец Роналдо (1997, 2002), испанец Альфредо ди Стефано (1957, 1959), выступавший также за сборные Аргентины и Колумбии, и англичанин Кевин Киган (1978, 1979).

Кроме того, приз выигрывали три футболиста, представлявшие СССР, - Лев Яшин (1963), остающийся единственным вратарем, завоевывавшим "Золотой мяч", Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986). В российской истории наивысшего результата добился Андрей Аршавин, занявший в 2008 году по итогам голосования шестое место.

Два человека были удостоены почетного "Золотого мяча". В 1996 году France Football вручил трофей за особые заслуги аргентинцу Диего Марадоне. В 2014-м почетную награду из рук занимавшего тогда пост президента ФИФА Йозефа Блаттера получил бразилец Пеле.

Участники церемонии также почтили память трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле, чемпиона мира 1966 года в составе сборной Англии, обладателя "Золотого мяча" 1966 года Бобби Чарльтона и чемпиона Европы 1964 года в составе сборной Испании, обладателя "Золотого мяча" 1960 года Луиса Суареса. Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет, Чарльтон - 21 октября 2023 года в возрасте 86 лет, Суарес - 9 июля 2023 года в возрасте 88 лет.

Лучшей футболисткой по итогам прошлого сезона была признана Айтана Бонмати из "Барселоны", которая вместе с командой стала чемпионкой и обладательницей Кубка Испании, победительницей женской Лиги чемпионов, а в составе сборной Испании выиграла чемпионат мира 2023 года. Приз имени Льва Яшина, вручаемый лучшему вратарю сезона, получил Эмилиано Мартинес из английской "Астон Виллы", ставший в декабре 2022 года чемпионом мира вместе со сборной Аргентины. Приз лучшему нападающему сезона получил норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, награда за социальную деятельность досталась бразильскому нападающему "Реала" Жуниору Винисиусу. Лучшей мужской командой сезона стал "Манчестер Сити", женской - "Барселона".