Последний тур группового этапа "пути" РПЛ" Кубка России по футболу стартует двумя матчами

Во вторник "Зенит" сыграет дома с "Крыльями Советов", а "Балтика" примет "Ахмат"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Шестой тур группового этапа "пути Мир - Российской премьер лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу начнется во вторник. В этот день петербургский "Зенит" сыграет дома с самарскими "Крыльями Советов", а калининградская "Балтика" примет грозненский "Ахмат".

Эти команды выступают в группе C, которую по итогам 5 туров возглавляет "Зенит", набравший 11 очков. За ним следуют "Балтика" (9 очков), "Ахмат" (7) и "Крылья Советов" (3). "Зенит" обеспечил себе выход в четвертьфинал плей-офф "пути РПЛ", однако еще может потерять первое место в группе, в то время как для "Крыльев Советов" этот матч при любом раскладе станет последним на турнире. Победитель матча между "Балтикой" и "Ахматом" получит вторую путевку в плей-офф, а команда, которая по итогам этой встречи останется третьей в группе, опустится в плей-офф "пути регионов".

Самый интересный матч для болельщиков пройдет на следующий день, где московский "Спартак" встретится дома с лидером РПЛ "Краснодаром". Оба клуба играют в группе D, в которой лидирует "Спартак" (12), а за ним следуют московское "Динамо" (8), "Краснодар" (8) и "Пари Нижний Новгород" (2). С турнирной точки зрения матч не имеет значения для красно-белых, так как они останутся лидерами вне зависимости от его результата, с другой стороны, им нужно реабилитироваться за гостевое поражение в последнем матче чемпионата страны от воронежского "Факела" (0:2). "Краснодару" нужно набрать больше очков, чем "Динамо", чтобы не опуститься в плей-офф "пути регионов".

По мнению трехкратного чемпиона России и обладателя кубка страны в составе "Спартака" Игоря Ледяхова, обе команды приберегут своих лидеров, чтобы лучше подготовиться к играм в РПЛ. "Я думаю, что оба тренера пойдут на эксперименты и не будут выпускать всех лидеров, чтобы лучше подготовиться к матчам в чемпионате. "Спартак" уже свои цели в этом турнире решил, а "Краснодару" нужно думать о том, как удержать первое место в РПЛ, так что если они не решат кубковую задачу обойти "Динамо", ничего страшного не будет. При этом команды будут мотивированны, особенно "Спартак", который проиграл в Воронеже", - рассказал собеседник ТАСС.

1 ноября пройдут также матчи между "Сочи" и "Факелом", а также московским "Локомотивом" и казанским "Рубином". В группе A вместе с "Сочи" и "Факелом" играют столичный ЦСКА и "Оренбург". "Оренбург" с 11 очками гарантировал выход в плей-офф "пути РПЛ", ЦСКА набрал восемь очков, "Факел" - шесть, "Сочи" - пять. "Локомотив" является лидером группы B, за ним следуют екатеринбургский "Урал" (8), "Ростов" (8) и "Рубин" (8).

Тур закончится 2 ноября матчами ЦСКА - "Оренбург", "Динамо" - "Пари-НН" и "Ростов" - "Урал". Параллельно с шестым туром группового этапа "пути РПЛ" пройдет шестой круг в "пути регионов". На этой стадии 1 ноября "Форте" из Таганрога сыграет против "СКА-Хабаровска", столичная "Родина" примет новороссийский "Черноморец", а подмосковные "Химки" на своем поле встретятся с "Динамо" из Таганрога. На следующий день "Акрон" из Тольятти дома сыграет против астраханского "Волгаря".

О Кубке России

Новый сезон Кубка России стартовал 25 июля матчами группового этапа "пути РПЛ". По регламенту Кубка России, 16 клубов высшего дивизиона чемпионата России на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф "пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в плей-офф "пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф "пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти). В активе армейского клуба восемь побед в Кубке России. Рекордсменом по этому показателю является "Локомотив" (девять), по четыре раза трофей выигрывали "Спартак" и "Зенит", по одному - московское "Динамо", "Рубин", "Ростов", "Торпедо", "Терек" (нынешнее название - "Ахмат").