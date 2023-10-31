Российский нападающий "Коламбуса" Воронков забросил первую шайбу в НХЛ

Хоккеист отличился в проигранном матче с "Далласом" (3:5)

ТАСС, 31 октября. "Коламбус" со счетом 3:5 проиграл "Далласу" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Томас Харли (1-я минута), Роопе Хинц (26), Мэтт Дюшейн (43), Евгений Дадонов (53) и Уайатт Джонстон (57). У проигравших голы забили Дмитрий Воронков (5), Дэймон Сиверсон (14) и Шон Курали (58). Дадонов также записал на свой счет результативную передачу. Результативным пасом отметился и российский защитник "Коламбуса" Иван Проворов.

Воронков забросил первую шайбу в НХЛ, россиянин проводит дебютный сезон в лиге. На счету форварда теперь 2 очка (1 гол + 1 передача) в 3 матчах регулярного чемпионата. Хоккеист подписал двухлетний контракт с "Коламбусом" в мае текущего года, в 2019 году он был выбран этой командой на драфте НХЛ в четвертом раунде под общим 114-м номером. 24 октября Воронков был вызван из фарм-клуба "Коламбуса".

"Коламбус" потерпел четвертое поражение подряд, последнюю победу на данный момент клуб сумел одержать 22 октября в гостях над "Миннесотой" (5:4 после овертайма). "Даллас" выиграл четвертый матч из пяти последних. Единственное поражение начиная с 20 октября клуб потерпел дома от "Торонто" (1:4).

"Даллас" занимает второе место в Центральном дивизионе, набрав 11 очков в 7 матчах. "Коламбус" располагается на предпоследней, седьмой строчке Столичного дивизиона с 8 очками после 9 игр. В следующем матче "Даллас" встретится в гостях с "Калгари" 2 ноября. "Коламбус" днем позднее примет "Тампу".

Другие результаты игрового дня

"Каролина" на выезде победила "Филадельфию" (3:2), нападающий гостей Андрей Свечников отличился передачей. Форвард провел второй матч в нынешнем регулярном чемпионате, для него это первый результативный балл. Свечников получил травму в матче регулярного чемпионата сезона-2022/23 против "Вегаса" (0:4), который прошел в марте. Нападающий перенес операцию и не выступал с того времени.

"Нью-Йорк Рейнджерс" в гостях одолел "Виннипег" (3:2 ОТ), у победителей 3 очка (1+2) набрал нападающий Артемий Панарин, вратарь "Рейнджерс" Илья Шестеркин сделал 20 сейвов. "Питтсбург" дома уступил "Анахайму" (3:4), в составе домашней команды голом и передачей отметился форвард Евгений Малкин. Защитник "Анахайма" Павел Минтюков дважды успешно ассистировал своим партнерам.

"Нью-Йорк Айлендерс" в домашнем матче уступил "Детройту" (3:4 ОТ), голкипер хозяев Илья Сорокин отразил 28 бросков. "Флорида" в гостях проиграла "Бостону" (2:3 ОТ), вратарь "Флориды" Сергей Бобровский совершил 19 сейвов. "Тампа" дома уступила "Сиэтлу" (3:4 ОТ).