Малкин вышел на 40-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

В активе россиянина 1 240 очков результативности в играх лиги

ТАСС, 31 октября. "Питтсбург" в ночь на вторник проиграл "Анахайму" со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Якоб Сильверберг (9-я минута), Фрэнк Ватрано (32) и Мэйсон Мактавиш (44, 60). У проигравших отличились Эрик Карлссон (3), Евгений Малкин (40) и Томаш Зогорна (42).

Малкин также отметился результативной передачей. Всего в его активе теперь 1 240 очков (476 шайб + 764 передачи) в 1 072 матчах, по этому показателю 37-летний форвард вышел на 40-е место в истории НХЛ. Российский защитник "Анахайма" Павел Минтюков сделал две передачи, в активе 19-летнего россиянина теперь 6 очков в 9 матчах.

"Питтсбург" занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 6 очков в 9 матчах. "Анахайм" идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе с 10 очками после 9 встреч. В следующем матче "Питтсбург" 5 ноября в гостях сыграет с "Сан-Хосе", "Анахайм" 2 ноября дома примет "Аризону".