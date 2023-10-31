Баскетболист Харден перейдет из "Филадельфии" в "Лос-Анджелес Клипперс"

По информации источника, клубы уже договорились об обмене

ТАСС, 31 октября. Защитник Джеймс Харден перейдет из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия" в "Лос-Анджелес Клипперс". Об этом на своей странице в X (ранее Twitter) сообщил журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски.

По информации источника, клубы уже договорились об обмене игрока.

Хардену 34 года. Он признавался самым ценным игроком НБА сезона-2017/18, десять раз принимал участие в Матчах звезд НБА, шесть раз попадал в команду сезона. В составе сборной США игрок становился победителем Олимпийских игр 2012 года и чемпионата мира 2014 года.

В феврале 2022 года Харден стал баскетболистом "Филадельфии" в результате обмена из "Бруклина". 28 июля того же года он подписал новый контракт. Детали соглашения не разглашались, однако ранее Войнаровски сообщал, что Харден подпишет двухлетний контракт на сумму $68,6 млн ($33 млн - за первый год, $35,6 млн - за второй).