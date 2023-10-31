31 октября, 06:34
НХЛ

Панарина признали третьей звездой игрового дня НХЛ

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. AP Photo/ Karl B DeBlaker
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
© AP Photo/ Karl B DeBlaker

Россиянин забросил шайбу и сделал две результативные передачи в игре против "Виннипега"

ТАСС, 31 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан третьей звездой прошедшего игрового дня. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на вторник Панарин забросил шайбу и сделал две результативные передачи в матче против "Виннипега", который завершился победой "Рейнджерс" со счетом 3:2 в овертайме.

Первой звездой признан форвард "Аризоны" Майкл Карконе, который впервые в карьере оформил хет-трик в матче НХЛ, трижды забросив шайбу в ворота "Чикаго" (8:1).

Второй звездой стал нападающий "Анахайма" Мейсон Мактавиш, который записал на свой счет два гола и передачу в игре с "Питтсбургом" (4:3). 

Теги:
НХЛ
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