Призер Олимпийских игр саночница Иванова взяла паузу в карьере ради учебы в университете

Спортсменка планирует отобраться в сборную России на следующий сезон, рассказал Сергей Чудинов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады 2022 года в Пекине саночница Татьяна Иванова взяла паузу в карьере спортсменки ради учебы в Российском международном олимпийском университете (РМОУ) в Сочи. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов.

"Татьяна учится в университете, - сказал Чудинов. - Она написала соответствующее заявление и сейчас не является спортсменом Центра спортивной подготовки. Но карьеру Татьяна не завершает, она планирует отобраться в сборную России на следующий сезон через чемпионат страны и потом опять тренироваться вместе с командой".

Обладательница двух медалей Олимпийских игр проходит обучение в РМОУ по программе профессиональной переподготовки "Мастер спортивного администрирования". "Татьяна решила сосредоточиться на учебе, она сказала, что ей нужно присутствовать на всех занятиях, так как обучение очное. Мы уважаем такое решение", - добавил главный тренер.

"У нас подрастает очень неплохая молодежь, и задачка у нее будет непростая, - ответил Чудинов на вопрос, насколько сложно будет Ивановой вернуть себе место в сборной после пропуска практически целого сезона. - В команде появились две юниорки, которые очень заряжены на работу. Место в сборной никому не гарантировано, а нас ждет очень интересный сезон".

Ивановой 32 года. На Олимпиаде 2014 года в Сочи она стала серебряным призером в командной гонке. В ее активе также одна золотая, пять серебряных и две бронзовые медали чемпионатов мира. Она восьмикратная чемпионка Европы.

Чемпионат России по санному спорту пройдет на Олимпийской трассе в Сочи с 17 по 22 февраля.