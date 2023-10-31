Бородавко назвал насыщенным предстоящий лыжный сезон в России

У спортсменов будет несколько ключевых стартов в сезоне, отметил главный тренер национальной команды

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 октября. /ТАСС/. Нынешний спортивный лыжный сезон в России будет насыщенным, он максимально усложнен для исключения потери соревновательной практики у ведущих лыжников страны. Об этом ТАСС рассказал тренер национальной сборной Юрий Бородавко в Ханты-Мансийске, где проходит тренировочный сбор команды.

"Сейчас мы решаем те задачи, которые есть. И видим, что нас не пустят на этапы Кубка мира, поэтому, чтобы не потерять соревновательную практику, максимально усложнили всю подготовку в текущем сезоне. Он будет очень насыщенным", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что у мужчин и женщин будет несколько ключевых стартов. "Для всех спортсменов у нас определены в этом сезоне главные старты - Спартакиада, чемпионат России, а также многоэтапный Кубок России, финал которого пройдет в Кировске в апреле 2024 года. При этом Кубок России постарались сделать как этапы Кубка мира", - пояснил Бородавко.

Планируется, что в Ханты-Мансийске представители сборной России по лыжным гонкам пробудут до 12 ноября. Здесь они проведут тренировочные сборы на снегу, а также примут участие в контрольных стартах "Югория. Первый снег". После этого планируется, что они отправятся готовиться к первому этапу кубка страны в Хакасию.