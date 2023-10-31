На проведение чемпионата мира по футболу 2034 года претендует только Саудовская Аравия

ТАСС, 31 октября. Саудовская Аравия останется единственным претендентом на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года. Об этом сообщил журналист газеты The New York Times (NYT) Тарик Панья на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
Ранее Федерация футбола Саудовской Аравии сообщила о подаче заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года.
"Австралия не будет претендовать на проведение чемпионата мира 2034 года, никогда не было настоящих шансов, - написал Панья. - Крайний срок для подтвержденного выражения заинтересованности сегодня. Таким образом, Саудовская Аравия будет единственной страной, претендующей на участие в тендерном процессе, объявленном ФИФА ранее в этом месяце".
4 октября Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что на проведение чемпионата мира 2034 года смогут претендовать только страны из Азии и Океании. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Основными хозяевами мирового первенства 2030 года будут Испания, Португалия и Марокко, матч открытия турнира пройдет в Уругвае, две следующие игры состоятся в Аргентине и Парагвае.