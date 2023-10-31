В IFAB отказались выводить объяснение решений VAR в прямой эфир

Исполнительный директор организации считает, что вывод разговоров арбитров был бы контрпродуктивен

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) не планирует выводить общение видеоассистента рефери (VAR) и главного арбитра во время матчей в прямой эфир. Об этом телерадиовещательной корпорации BBC рассказал исполнительный директор организации Лукас Бруд.

"Я категорически говорю: нет, они не должны этого делать. Мне разрешили наблюдать и видеть общение между официальными лицами матча во время самой игры, и это довольно хаотичная ситуация, не в негативном смысле, но много людей говорят одновременно, - сказал Бруд. - Я думаю, что было бы контрпродуктивно, если бы кто-то выслушивал все эти голоса, которые разговаривают друг с другом. Мы дали зеленый свет на тестирование объявления решений, чтобы внести немного больше прозрачности в процесс принятия решений, но на данный момент мы не готовы открыть общение с аудиторией в прямом эфире".

Тестирование VAR было одобрено IFAB в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный двухлетний срок в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии, также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций - 2017 в России. В 2018 году IFAB одобрил использование системы VAR на постоянной основе.