Сергей Мозякин стал помощником главного тренера клуба КХЛ "Металлург"

Он будет отвечать за атакующие действия магнитогорской команды

ТАСС, 31 октября. Рекордсмен по набранным очкам в матчах регулярных чемпионатов России и олимпийский чемпион Сергей Мозякин назначен помощником главного тренера клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург". Об этом сообщила пресс-служба магнитогорской команды.

"Сегодня на утреннем собрании команды было объявлено о новом назначении в тренерском составе. Естественно, что на мостике "Магнитки" Сергей Мозякин будет помогать Юрию Трубачеву и отвечать за атакующие действия команды. Отметим, что функционал директора по развитию "Металлурга", который раньше входил в рабочие обязанности Сергея Валерьевича, временно возьмет на себя директор клуба Алексей Жлоба", - говорится в заявлении.

Главным тренером магнитогорского клуба является Андрей Разин.

Мозякину 42 года, за "Металлург" он выступал с 2011 года. В составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Мозякин является рекордсменом чемпионатов России по набранным очкам и заброшенным шайбам. Хоккеист также является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009).