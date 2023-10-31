Все российские бойцы муай-тай, выступавшие на Всемирных играх, вернутся домой с медалями

Российские спортсмены на соревнованиях в Саудовской Аравии завоевали две золотые и одну бронзовую награды

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российские бойцы муай-тай, выступавшие на Всемирных играх боевых искусств в Саудовской Аравии, добились на этом турнире отличного результата. Такое мнение ТАСС высказала спортивный директор Спортивной федерации тайского бокса - муай-тай России Татьяна Ефимова.

"Наши спортсмены показали отличный результат на Всемирных играх боевых искусств, - считает Ефимова. - На турнир отобрались три россиянина, и все они вернутся домой с наградами. Мы выиграли в Саудовской Аравии две золотые и одну бронзовую награду. Конкуренция на турнире была очень высокой, к соревнованиям были допущены только чемпионы мира 2022 и 2023 годов, победитель Всемирных игр, а в некоторых весовых категориях и представитель Саудовской Аравии".

Победителями Всемирных игр боевых искусств, проходивших с 20 по 30 октября в Эр-Рияде, стали Константин Шахтарин (весовая категория до 71 кг) и Гаджи Меджидов (до 91 кг). С бронзовой медалью вернется домой Мария Климова (до 57 кг).

Российские спортсмены на Всемирных играх боевых искусств вынуждены были выступать в нейтральном статусе.