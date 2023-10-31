Златан Ибрагимович может вернуться в "Милан" в качестве тренера

Отмечается, что в возвращении футболиста в клуб заинтересован главный тренер Стефано Пиоли

ТАСС, 31 октября. Шведский футболист Златан Ибрагимович, завершивший карьеру, может вернуться в итальянский "Милан" в качестве тренера. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По информации источника, Ибрагимович размышляет над предложением владельца "Милана" Джерри Кардинале. Также в возвращении шведа заинтересован главный тренер клуба Стефано Пиоли. Газета утверждает, что для того, чтобы Ибрагимович принял предложение, он должен определиться с будущим "образом жизни", при этом финансовые условия и конкретная должность для бывшего игрока "Милана" не являются ключевыми. В окружении Ибрагимовича допускают возвращение в клуб, поскольку его сыновья играют в системе "Милана" и он часто посещает город.

Ибрагимовичу 42 года, он объявил о завершении карьеры в июне. За "Милан" шведский нападающий выступал с 2020 по 2023 год, а также с 2010 по 2012 год. В составе команды он дважды становился чемпионом Италии (2011, 2022), а также обладателем Суперкубка Италии (2011).

Нападающий является воспитанником шведского "Мальмё", за основную команду которого он выступал с 1999 по 2001 год, после этого Ибрагимович выступал за нидерландский "Аякс", итальянские "Ювентус" и "Интер", испанскую "Барселону", французский "Пари Сен-Жермен", английский "Манчестер Юнайтед" и американский "Лос-Анджелес Гэлакси". Вместе с "Интером" швед трижды становился чемпионом Италии, в "Барселоне" выиграл чемпионат Испании, стал обладателем суперкубка страны и обладателем Суперкубка УЕФА. Вместе с ПСЖ Ибрагимович четырежды выиграл чемпионат и дважды - Суперкубок Франции. В составе "Манчестер Юнайтед" Ибрагимович стал обладателем Кубка лиги, Суперкубка Англии и победителем Лиги Европы.

В составе сборной Швеции Ибрагимович выступал с 2001 года, он провел 122 матча, в которых забил 62 гола и отдал 25 голевых передач, форвард является лучшим бомбардиром в истории шведской сборной. В 2013 году Ибрагимович был удостоен премии имени Ференца Пушкаша, ежегодно вручаемой Международной федерацией футбола (ФИФА) автору самого красивого гола, за забитый мяч в товарищеском матче против сборной Англии. Нападающий 12 раз признавался футболистом года в Швеции.