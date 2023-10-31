Слушания по существу о контрабанде наркотиков Промесом пройдут 24 января

Дело связано с ввозом двух партий кокаина в Нидерланды

ТАСС, 31 октября. Слушания по существу по делу о контрабанде наркотиков нидерландским нападающим московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промесом пройдут 24 января 2024 года. Об этом сообщила журналистка газеты De Telegraaf Саскиа Беллеман на своей странице в X (ранее Twitter).

"Слушания по существу пройдут 24 января. Дело связано с ввозом двух партий кокаина через Западную Шельду и порт Антверпен в январе 2020 года. На рассмотрение дела у суда уйдет целый день. Вероятность того, что футболист там окажется, невелика", - написала Беллеман.

11 января 2023 года Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что Промеса подозревают в передаче €250 тыс. наркоторговцу Питу Вортелу для покрытия долга, который образовался после кражи 400 кг кокаина в июле 2019 года. Наркоторговец отрицает свою связь с футболистом, однако прокуроры утверждают, что номер Промеса был обнаружен в одном из телефонов Вортела.

Промесу 31 год, он выступает за "Спартак" с 2021 года, ранее нидерландец играл за команду с 2014 по 2018 год. В 2017 году футболист стал чемпионом России и обладателем суперкубка, в сезоне-2021/22 выиграл кубок страны. По итогам сезона-2022/23 Промес финишировал вторым в списке лучших бомбардиров Мир - Российской премьер-лиги, забив 20 голов в 27 матчах.

19 июня суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Футболист был обвинен в нападении при отягчающих обстоятельствах, он должен выплатить €7 тыс. пострадавшему в качестве компенсации. Инцидент произошел на семейной вечеринке в 2020 году, во время которой Промес нанес брату удар ножом. 13 июля в пресс-службе Апелляционного суда Амстердама сообщили ТАСС, что футболист оспорил решение, но он не обязан лично присутствовать на апелляционных слушаниях по делу о нападении на двоюродного брата.

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