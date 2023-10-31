Подозреваемый по делу о контрабанде наркотиков Промесом готов признать вину

По данным прокуратуры, футболист и его сообщник, имя которого полностью не разглашается, организовали транзит двух партий кокаина

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Предполагаемый сообщник футболиста "Спартака" Квинси Промеса, которого подозревают в контрабанде наркотиков, готов частично признать вину на слушаниях по существу в январе. Об этом рассказал его адвокат Нихад Эль Фаруги на предварительных слушаниях во вторник, сообщает телеканал AT5.

По данным прокуратуры, Промес и его сообщник, имя которого полностью не разглашается, организовали транзит двух партий кокаина. Партию весом более 712 килограмм перехватила полиция. Сообщник Промеса продолжит оставаться под арестом, но готов частично признать вину и рассказать о своей роли на следующих слушаниях. Адвокат Эль Фаруги при этом отметил, что роль его подзащитного является "незначительной".

11 января 2023 года Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что Промеса подозревают в передаче €250 тыс. наркоторговцу Питу Вортелу для покрытия долга, который образовался после кражи 400 кг кокаина в июле 2019 года. Наркоторговец отрицает свою связь с футболистом, однако прокуроры утверждают, что номер Промеса был обнаружен в одном из телефонов Вортела. Вортел подозревается в транспортировке наркотиков в особо крупных размерах и двух заказных убийствах. Расследование его дела на данный момент продолжается.

19 июня суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Футболист был обвинен в нападении при отягчающих обстоятельствах, он должен выплатить €7 тыс. пострадавшему в качестве компенсации. Инцидент произошел на семейной вечеринке в 2020 году, во время которой Промес нанес брату удар ножом. 13 июля в пресс-службе Апелляционного суда Амстердама сообщили ТАСС, что футболист оспорил решение, но он не обязан лично присутствовать на апелляционных слушаниях по делу о нападении на двоюродного брата.

Промесу 31 год, он выступает за "Спартак" с 2021 года, ранее нидерландец играл за команду с 2014 по 2018 год. В 2017 году футболист стал чемпионом России и обладателем суперкубка, в сезоне-2021/22 выиграл кубок страны. По итогам сезона-2022/23 Промес финишировал вторым в списке лучших бомбардиров Мир - Российской премьер-лиги, забив 20 голов в 27 матчах.