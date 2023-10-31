Семин считает, что Месси заслуженно выиграл "Золотой мяч"

Аргентинец был лучшим на чемпионате мира в Катаре, подчеркнул Юрий Семин

ТАСС, 31 октября. Аргентинский нападающий Лионель Месси заслуженно стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира сезона-2022/23 по версии французского журнала France Football. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин.

В понедельник Месси, который выступает за американский "Интер Майами", в восьмой раз выиграл "Золотой мяч".

"Вне всяких вопросов, Месси заслуженно выиграл "Золотой мяч". Потому что он был лучшим на чемпионате мира в 2022 году, выиграл кубок и был украшением в этих матчах. Все заслуженно", - сказал Семин.

Прошлый сезон Месси провел в "Пари Сен-Жермен", с которым во второй раз стал чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны. В сезоне-2022/23 игрок в 41 матче забил 21 гол и отдал 20 голевых передач. В декабре 2022 года Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. На турнире в Катаре он провел семь матчей, в которых забил семь голов и отдал три голевые передачи. Месси был признан лучшим игроком мирового первенства.