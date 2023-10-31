Футбольный клуб "Алания" передал Северной Осетии блокирующий пакет акций

Планируется создать совет директоров, куда войдут как представители органов власти региона, так и футбольного клуба

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Алания" передал Северной Осетии четверть уставного капитала, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Футбольный клуб "Алания" передал республике 25% плюс 1 акцию уставного капитала - это блокирующий пакет акций. Соответствующий документ был подписан сегодня Главой РСО - Алания Сергеем Меняйло и вице-президентом футбольного клуба Данилом Гуриевым", - говорится в сообщении.

Планируется также создать совет директоров, куда войдут как представители органов власти региона, так и футбольного клуба. При футбольном клубе будет действовать и совет тренеров. Советом будут приниматься решения при единогласном одобрении собственников клуба.

"Мы должны выстроить систему отбора перспективных спортсменов, предотвратить отток талантливой молодежи в другие клубы, дать ребятам возможность не просто играть в футбол, а делать это здесь, в нашей республике, в нашей команде. В "Алании" должны играть лучшие из лучших. Мы их должны увидеть и дать возможность раскрыться, воспитать из них профессиональных футболистов прежде всего для нашего клуба и для нашей сборной страны, - сказал Глава Северной Осетии.