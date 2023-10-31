31 октября, 11:02
Мировой футбол

Месси назвал соперничество с Роналду великой спортивной битвой

Лионель Месси. AP Photo/ Erik Verduzco
Лионель Месси
© AP Photo/ Erik Verduzco

Аргентинец считает, что они с португальцем заслужили быть на футбольной вершине

ТАСС, 31 октября. Соперничество между аргентинским нападающим Лионелем Месси и португальским форвардом Криштиану Роналду стало великой битвой на спортивном уровне. Такое мнение газете L'Equipe высказал Месси.

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"Это была великая битва на спортивном уровне, мы подпитывались взаимным соперничеством, потому что мы оба отличные конкуренты и всегда хотели побеждать. Это был очень приятный период как для нас обоих, так и для людей, которые любят футбол, - сказал Месси. - Я думаю, мы действительно заслужили того, чтобы достичь вершины и долго удерживаться на ней, поскольку добраться туда легко, но труднее оставаться там, и мы оставались на вершине в течение 10-15 лет. Это очень трудно сделать, то, что мы это сделали, впечатляет. Это останется прекрасным воспоминанием для всех тех, кто следил за нами".

30 октября Месси в рекордный 8-й раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года по версии французского журнала France Football. Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". 

Теги:
Криштиану РоналдуМесси, ЛионельМировой футбол
© Информационное агентство ТАСС
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