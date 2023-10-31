Месси назвал соперничество с Роналду великой спортивной битвой

Аргентинец считает, что они с португальцем заслужили быть на футбольной вершине

ТАСС, 31 октября. Соперничество между аргентинским нападающим Лионелем Месси и португальским форвардом Криштиану Роналду стало великой битвой на спортивном уровне. Такое мнение газете L'Equipe высказал Месси.

"Это была великая битва на спортивном уровне, мы подпитывались взаимным соперничеством, потому что мы оба отличные конкуренты и всегда хотели побеждать. Это был очень приятный период как для нас обоих, так и для людей, которые любят футбол, - сказал Месси. - Я думаю, мы действительно заслужили того, чтобы достичь вершины и долго удерживаться на ней, поскольку добраться туда легко, но труднее оставаться там, и мы оставались на вершине в течение 10-15 лет. Это очень трудно сделать, то, что мы это сделали, впечатляет. Это останется прекрасным воспоминанием для всех тех, кто следил за нами".

30 октября Месси в рекордный 8-й раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года по версии французского журнала France Football. Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча".