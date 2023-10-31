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Футбол в России

ЭСК РФС рассмотрит эпизод с пенальти в матче "Крылья Советов" - "Оренбург"

Главный арбитр матча назначил пенальти в ворота самарской команды на 80-й минуте, но отменил решение после вмешательства VAR

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит эпизод с отменой пенальти в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и "Оренбургом". Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

"По обращению "Оренбурга" ЭСК рассмотрит отмену назначения пенальти на 80-й минуте в матче с "Крыльями Советов", - сообщили в РФС.

На 80-й минуте главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота самарской команды, но после вмешательства видеоассистента рефери (VAR) отменил решение.

"Крылья Советов" с 22 очками занимают 3-е место в турнирной таблице. "Оренбург" набрал 12 очков и располагается на 14-й строчке. 

Теги:
Российский футбол
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