Российские хоккеисты сыграют с командой США в одной группе на Олимпиаде в случае допуска

Две другие команды группы С определятся по итогам квалификации

ТАСС, 31 октября. Сборная России по хоккею сыграет на групповом этапе Олимпийских игр 2026 года с командой США в случае допуска на турнир. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Россияне и американцы определены в группу C. Другие две команды группы определятся по итогам квалификации.

В группу A вошли сборные Канады, Швеции, Швейцарии и Италии. Группу B составили команды Финляндии, Германии и Чехии, последний участник группы определится по итогам квалификации. Сборная Белоруссии в случае допуска примет участие в финальной стадии отборочного турнира.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборные России и Белоруссии по решению IIHF после рекомендаций МОК пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 годов, а также не выступят на мировом первенстве 2024 года в чешских Праге и Остраве. 22 марта IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24