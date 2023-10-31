Кузнецова прокомментировала заявление Касаткиной об усталости от тенниса

Российская теннисистка отметила, что у спортсменов есть возможность планировать свой график турниров и делать паузы

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Теннис является очень тяжелым видом спорта со сложным графиком, но спортсмены имеют возможность выбирать турниры самостоятельно. Об этом ТАСС рассказала бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова.

Ранее в своем блоге российская теннисистка Дарья Касаткина призналась, что сильно устала от всего, что окружает ее в теннисе, - переездов, сборов, постоянных смен гостиниц.

"Теннис - очень тяжелый вид спорта с очень сложным графиком, - сказала Кузнецова. - У теннисистов есть возможность планировать его, а также делать паузы. То есть тут турниры выбирает каждый сам, никто никого не заставляет. Есть лидеры в мировом рейтинге, как Новак Джокович, Рафаэль Надаль, они все играют много лет".

"Также и Мартина Навратилова играла много турниров. То есть никто не говорит, что это легко. Конечно, теннисисты преодолевают себя. Важно все пронести через карьеру, выглядеть достойно, завоевывать титулы", - добавила собеседница агентства.

Кузнецовой 38 лет, в последний раз она играла на турнире WTA в 2021 году. "Что касается моей карьеры, я пока что не играю турниры, у меня еще есть защищенный рейтинг, - отметила она. - Как будет дальше развиваться, я буду вас держать в курсе. Пока у меня новостей на эту тему нет".

Россиянка является победительницей двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США - 2004 и Открытый чемпионат Франции - 2009) и победительницей двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии 2004 и 2012). Кузнецова трижды выиграла Кубок Федерации в составе сборной России (2004, 2007, 2008).