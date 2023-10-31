Аршавин считает справедливым присуждение "Золотого мяча" Месси

Андрей Аршавин отметил, что Килиан Мбаппе при победе на чемпионате мира стал бы обладателем приза

ТАСС, 31 октября. Решение о присуждении "Золотого мяча" аргентинскому нападающему Лионелю Месси является справедливым. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин, занявший в 2008 году шестое место в голосовании за "Золотой мяч".

В понедельник Месси, который выступает за американский "Интер Майами", в восьмой раз выиграл "Золотой мяч". Второе место занял норвежский нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, третьим стал французский форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. "Золотой мяч" получил лучший футболист мира по итогам сезона-2022/23 по версии французского журнала France Football.

"Золотой мяч" Месси - справедливый. Мбаппе и Холанд свое еще получат. Но если бы чемпионат мира выиграла Франция, тогда победил бы Мбаппе", - сказал Аршавин.

Прошлый сезон Месси провел в "Пари Сен-Жермен", с которым во второй раз стал чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны. В сезоне-2022/23 игрок в 41 матче забил 21 гол и отдал 20 голевых передач. В декабре 2022 года Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. На турнире в Катаре он провел семь матчей, в которых забил семь голов и отдал три голевые передачи. Месси был признан лучшим игроком мирового первенства.