Бразильский футболист Винисиус продлил контракт с "Реалом" до 2027 года

Нападающий выступает за мадридский клуб с 2018 года

ТАСС, 31 октября. Бразильский нападающий Винисиус продлил контракт с испанским футбольным клубом "Реал". Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2027 года.

Винисиусу 23 года, он выступает за "Реал" с 2018 года, в составе команды он стал двукратным чемпионом Испании, обладателем кубка и дважды - суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2021/22. Всего за "Реал" бразилец провел 235 матчей, в которых забил 62 мяча и отдал 67 голевых передач. Ранее нападающий выступал за бразильский "Фламенго", с которым стал финалистом Кубка Бразилии и финалистом Южноамериканского кубка.

В 2022 году футболист был признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов. 30 октября Винисиус стал лауреатом приза имени Сократеса, который вручается за социальную деятельность. Также Винисиус занял 6-е место в голосовании за "Золотой мяч". В составе сборной Бразилии он провел 25 матчей, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.