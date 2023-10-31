Тардиф назвал дело Федотова главной заботой IIHF на данный момент

IIHF рассмотрит четыре дисциплинарных дела, связанных с российским голкипером

МОСКВА, 31 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главной заботой Международной федерации хоккея (IIHF) в настоящий момент является дело вратаря Ивана Федотова. Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Люк Тардиф.

"На данный момент нашей главной заботой о России является скорое принятие решения дисциплинарным советом по Федотову", - сказал Тардиф.

Ранее гендиректор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов рассказал ТАСС в кулуарах международного форума "Россия - спортивная держава" о том, какие дисциплинарные дела, связанные с Федотовым, рассмотрит IIHF. Первое дело - Федотов против IIHF по поводу его отстранения, второе - ЦСКА против IIHF по поводу запрета на переходы, третье - ФХР против IIHF из-за того, что Федотов был допущен к игре без наличия трансферной карты, четвертое - IIHF против ФХР из-за того, что ЦСКА вышел на раскатку с буквой Z на форме и с рекламой батальона "Эспаньол".

4 августа IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября был дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ. КХЛ разрешила ЦСКА заявлять Федотова на матчи чемпионата после того, как Генпрокуратура донесла до лиги и ФХР свою позицию о незаконности решения IIHF в плане прав спортсмена на труд. После появления Федотова на льду в первом матче IIHF оштрафовала ФХР на $5,6 тыс.

Во вторник IIHF предварительно включила сборные России и Белоруссии по хоккею в число участников группового этапа мужского турнира Олимпийских игр 2026 года. В случае допуска на турнир россияне сыграют в группе C с командой США и двумя другими сборными, которые будут определены по итогам квалификации.